РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Полиция подмосковных Люберец призвала жителей пользоваться порталом госуслуг во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Уважаемые жители городских округов Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино! МУ МВД России «Люберецкое» информирует о предоставлении государственных услуг в электронном виде в сфере миграции, проведения добровольной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, получения справки о наличии (отсутствии) судимости, регистрации автотранспорта, выдачи водительских удостоверений», - говорится в сообщении.

Более полная информация представлена на портале: www.gosuslugi.ru, а также на официальном интернет-сайте МВД РФ и на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Московской области.

Через портал сокращаются сроки предоставления услуг и осуществляется скидка 30% на оплату госпошлины. Также ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота, снижаются коррупционные риски, административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.

По возникшим вопросам можно обратиться по телефонам - ФКУ ГИАЦ МВД России: 8(495)332-30-58 (332-30-35) или в информационный центр ГУ МВД России по Московской области: 8(495)614-42-50 (614-49-32) или ОГИБДД МУ МВД: 8(495)501-25-83, отдел по вопросам миграции МУ МВД: 8(495)503-44-46; дежурная часть МУ МВД: 8(495)554-93-94.