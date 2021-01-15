РИАМО - 15 янв. На улице Берзарина в столице в одном из многоквартирных домов произошло возгорание, в ходе тушения пожара были спасены семь человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 14:32 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Берзарина, дом 17, корпус 1. Принятыми мерами было сбито открытое горение на площади 50 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе тушения пожара были спасены семь человек. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.

В 15:18 пожар потушили.