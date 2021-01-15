РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 янв. Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» в Щелкове объявляет онлайн-фотоконкурс «Зимушка-зима», сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Прием работ начнется уже сегодня (15 января - ред.) и завершится 29 января» - говорится в сообщении.

Номинации фоторабот: «Зимние забавы», «Пришла волшебница Зима», «Усадьба Фряново зимой». Фотографии необходимо присылать на электронную почту: fryanmuseum@yandex.ru.

Победителей ждут дипломы и памятные призы.