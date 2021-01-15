РИАМО - 15 янв. Третьяковская галерея в Москве останется закрытой до 21 января включительно из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

«Информируем вас, что музей будет закрыт до 21 января 2021 года включительно. Мы обязательно сообщим вам о том, когда двери Третьяковской галереи вновь откроются для посетителей!» - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил антиковидные ограничения в мегаполисе до 21 января.

При этом Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусом улучшится до конца января.