РИАМО - 15 янв. В новогодние праздники автомобилистам столицы помогали эвакуаторы «Московского паркинга», в первые 10 дней января водителям помогли переместить 42 машины, которые повредили в ДТП или застряли в снегу, говорится в сообщении пресс-службы «Московского паркинга».

Автомобили перемещали бесплатно, в их числе оказались восемь грузовых машин и 34 легковые. Ни один из поврежденных автомобилей не мог покинуть место пришествия своим ходом. В основном автомобили, которые попали в ДТП во время праздников, перемещали со МКАД и Варшавского шоссе.

«В этом году на новогодних выходных в Москве выпало много снега, поэтому водителям эвакуаторов приходилось перемещать и застрявшие в сугробах автомобили, водители которых не справились с управлением. Круглосуточная бесплатная помощь эвакуаторов в зимнее время года особенно актуальна», – говорится в сообщении.

Эвакуаторы паркинга перемещают машины нарушителей, а также помогают попавшим в ДТП автомобилистам. Так, они дежурят в мегаполисе круглосуточно, в том числе в праздники. По заявкам экстренных служб эвакуаторы приезжают на место аварии, откуда бесплатно перемещают поврежденные автомобили. Это позволяет предотвратить заторы.