РИАМО – 15 янв. Аналитики платформы «AliExpress Россия» и исследовательского агентства ResearchMe провели опрос и выяснили, что 52% москвичей отдыхали целиком все новогодние праздники, сообщается на сайте notion.so.

Занятия на праздниках

В рамках исследования были опрошены 1089 жителей страны. В то время как половина россиян все праздники отдыхали, другая половина успела и поработать. Больше всего тех, кто отдыхал все праздники целиком, оказалось в Санкт-Петербурге (54%) и Москве (52%).

«Оказалось, что больше всего времени москвичи посвятили онлайн-серфингу и просмотру телепередач. Такие виды досуга как наиболее частые на праздниках выбрали 50% и 49% респондентов соответственно (опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа). В интернете москвичи чаще всего просматривали соцсети (74%), смотрели фильмы (66%) и читали новости онлайн-ресурсов (57%)», - говорится в сообщении.

Кроме того, 43% москвичей предпочли на каникулах отоспаться. Тем не менее, половина опрошенных призналась, что хотя бы один день на праздниках они работали или учились.

Популярные подарки и покупки

По данным «AliExpress Россия», из активного досуга популярностью пользовалась зимняя рыбалка. Товары для нее (ледобуры, пешни и багорики) показали самый значительный рост продаж по сравнению с декабрем 2020 года. По объему оборота они показали рост в 33% за период. По мнению экспертов AliExpress, популярность такого досуга связана с сохранением социальной дистанции во время рыбалки.

Кроме того, в новогодние праздники резко вырос спрос на умные органайзеры для планирования и ежедневники. Объем оборота таких товаров за период с 1 по 11 января вырос в пять раз. Аналитики связали такой рост с желанием россиян определить цели на год и прописать ресурсы на работу и личные задачи.

Исследователи также выяснили, что большая часть респондентов праздновала всю новогоднюю ночь. Так, почти треть (29%) москвичей веселились до утра и легли спать только в 6 часов, а еще 16% жителей столицы и вовсе уснули только в 9 утра. Тем не менее, 49% москвичей закончили празднование в 3 часа ночи.

Подготовка к новым праздникам

Почти треть москвичей (26%) отметили, что не заметили влияния коронавирусных ограничений на свои планы на праздники. Другая треть опрошенных (35%) сожалели, что из-за пандемии не смогли посетить массовые мероприятия или провести праздники у друзей и родственников.

При этом на каникулах 31% москвичей потратили на семейный бюджет от 6 до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных заявили, что их расходы на каникулах не превысили 5 тысяч рублей. 27% респондентов признались, что выделили на праздники до 20 тысяч рублей.

Как показало исследование, москвичи в новогодние каникулы, вероятно, уже озаботились подготовкой к новым праздникам. Так, в топ товаров на AliExpress, помимо гаджетов и аксессуаров к ним, также вошли ювелирные украшения в форме сердца, маникюрные наборы и средства от второго подбородка.