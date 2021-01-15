РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Уличное освещение восстановили на улицах Мичурина и Молодежной в микрорайоне Салтыковка в подмосковной Балашихе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Салтыковка обратилась на портал с просьбой починить неисправные фонари. Она отметила, что на улицах Мичурина у дома №1 и Молодежной у дома №2А перегорели лампы уличного освещения. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге: Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Мичурина (участок 3). Работы выполнены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.