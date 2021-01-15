РИАМО - 15 янв. Следователи завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В данном деле также фигурируют несколько соучастников — Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов. Они обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки.

«По данным следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах», — говорится в материале.

В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и не допускал, чтобы контролирующие госорганы узнали об их деятельности.

Для этого Захарченко привлек своих знакомых — адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они выступали посредниками во взяточничестве и выполняли другие поручения.

В 2015 году Захарченко также получил от предпринимателя, работающего в сфере ТЭК, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах в Краснодарском крае. Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юрлиц.

Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток более 1,4 миллиарда рублей. Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году по подозрению в коррупции. Широкий резонанс данное дело получило после информации об обнаружении в его квартире почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. Экс-полковника приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.