РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В подмосковном Подольске комисиия проверила заливку катка в микрорайоне Климовск на улице Советская и признала ее качественной, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Олег Паскарь провел выездную инспекцию катка на улице Советская, 16. Заливкой хоккейной коробки занимается УК МУП «СЕЗ».

«Работы произведены качественно и при необходимости будут сделаны повторно», - сказал Паскарь.

В комиссию вошли руководители ТУ «Климовск» Эмиль Акки и Роман Ермаков, председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Сабинин, член фракции «Единая Россия» в горсовете Александр Дудкин и жители микрорайона Климовск.