РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. В городском округе Красногорск в пятницу началась акция по приему в переработку новогодних елей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Экоакция «Подари вторую жизнь своей елке» стартовала в Красногорске 15 января», - говорится в сообщении.

Сдать живую ель в утиль можно на Ярмарочной площади ДК «Подмосковье» по адресу: Красногорск, улица Ленина, 3, а также на площадке «Мегабак»: улица Речная, 25А.

«Всех, кто украшал свой дом живыми новогодними деревцами, призываю не выбрасывать их на контейнерных площадках, а сдать на переработку. Сырье измельчат в специальных дробилках, а щепу потом используют в качестве удобрения», - отметила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Также щепу можно будет использовать для утепления растений, подстилок и подкормки животных. Еще остатки елок используют при высадке новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Акция продлится до 15 февраля.