РИАМО – 15 янв. Худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.

«Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище», - сказал собеседник издания.

Грачевский умер на 72-м году жизни 14 января. Причиной смерти, вероятнее всего, стала коронавирусная инфекция. В декабре прошлого года режиссер был доставлен в городскую больницу №52 в Москве с этим диагнозом. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Знаменитости, коллеги и друзья Грачевского скорбят из-за его смерти. Они опубликовали в социальных сетях посты, в которых попрощались с известным автором киножурнала «Ералаш». ​​

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