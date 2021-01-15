РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. 848 жителей Балашихи проголосовали за благоустройства берега пруда Коровка в ЖК «Центр‑2» в 2021 году, мероприятие попало в число проектов, перешедших на второй муниципальный этап рассмотрения программы инициативного бюджетирования, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с главным экспертом управления благоустройства администрации Балашихи Татьяной Черномашенцевой депутат Мособлдумы Тарас Ефимов осмотрел территорию пруда Коровка и обсудил предложения по благоустройству, которые поступили от жителей микрорайона.

«Первый этап голосования за проекты инициативного бюджетирования завершился. Из 683 проектов, во второй муниципальный тур прошло 643 мероприятия, которые набрали более 100 голосов. За благоустройство пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный проголосовало 848 жителей», - сказал Ефимов.

По словам Черномашенцевой, горожане предлагают провести очистку пруда, укрепить берег, организовать удобный спуск к воде и благоустроить места для отдыха: установить скамейки, новое освещение и перголы.

«Пока мнения разделились сохранять или нет ротонду, которая стоит рядом с водным объектом. После обобщения всех инициатив архитекторы подготовят эскизные проекты», - подчеркнула Черномашенцева.

Областной депутат предложил провести несколько встреч с инициативной группой жителей для обсуждения эскизов и выработки единого мнения по благоустройству территории пруда Коровка.

Муниципальный этап отбора проектов завершится 16 февраля, затем они будут рассмотрены на региональном уровне. Проекты, которые пройдут конкурсный отбор, реализуют в течение 2021 года. На их реализацию в бюджете Подмосковья предусмотрено 500 миллионов рублей.