РИАМО - 15 янв. Строители в ближайшее время приступят к реконструкции Краснобогатырской улицы в столице, сначала построят Проектируемый проезд №422, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На первом этапе предстоит построить Проектируемый проезд №422, мост через реку Яуза протяженностью 42,67 метра, подпорные стенки», - отметил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Для этого объявлен электронный конкурс. Итоги торгов планируется подвести в начале февраля. Работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев.

Ширина проезжей части Проектируемого проезда №422 составит 13,5 метра, что обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении. Также он обеспечит транспортные связи между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов.

На Проектируемом проезде №422 предусмотрены пешеходные тротуары шириной 2,25 метра. Переход проезжей части – по наземным регулируемым переходам. Также появится новый светофор на пересечении проезда с проспектом Ветеранов.