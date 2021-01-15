РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Граждан, которые добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, поощрили в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Добросовестным абонентам компании «Тепловодоснабжение» вручили призы. Итоги акции «Без долгов в Новый год» подвели в администрации муниципалитета в четверг, 14 января», - говорится в сообщении.

В лотерее приняли участие жители, не имеющих задолженностей перед ресурсоснабжающей организацией. Путем случайной выборки компьютерной программы в присутствии независимой комиссии из лицевых счетов добросовестных абонентов были выбраны 25 номеров. В качестве подарков организаторы подготовили бытовую технику, наборы посуды и так далее. На розыгрыш призов приехали 6 участников, каждый из них получил полезные приборы.

«От лица администрации округа и ресурсоснабжающей организации хотим сказать вам огромное спасибо за своевременную оплату поставляемых ресурсов. Надеюсь, эта акция привлечет общественное внимание», - сказал заместитель главы администрации горокруга по ЖКХ Роман Комиссаров.

Он подчеркнул, что в числе главных задач в округе - повышение платежной дисциплины потребителей ресурсов и коммунальных услуг.

«Если средства не доходят до ресурсоснабжающей организации, она не может расплатиться с поставщиками, провести текущие и аварийные работы. Все здесь взаимосвязано», - отметил Комиссаров.

Неразыгранные призы остались в фонде компании. Их разыграют в будущих акциях либо передадут в социальные учреждения.