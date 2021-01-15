РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 янв. В Домодедове онлайн-конкурс на лучшие санки продлится до 22 января, сообщается в группе парка «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

«Продлеваем «Парад санок онлайн». В связи с погодными условиями и по многочисленным просьбам онлайн-конкурс продлевается до 22 января», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо сделать оригинальные, креативные санки, рассказать историю их создания и прислать фото работ в WhatsApp по номеру: +7(925)827-74-37.

Всех участников ждут подарки.