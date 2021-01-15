РИАМО - 15 янв. По результатам проведения электронной ветеринарной сертификации в декабре Подмосковье заняло первое место в рейтинге Россельхознадзора среди регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Московская область набрала самое большое количество баллов. Мы лидируем с большим отрывом от других регионов с показателем 72,6 балла. К примеру, регион, который стоит на втором месте набрал 38 баллов», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что область занимает лидирующую позицию и по количеству перемещаемых по территории грузов, а также по оформляемым ветеринарным сопроводительным документам. На территории Подмосковья в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» оформляется свыше 1,5 миллиона документов каждый день.

Воскресенский добавил, что в регионе созданы оптимальные условия для самостоятельной работы бизнеса в рамках полномочий, которые предоставляет ему ФГИС «Меркурий» без излишнего административного давления со стороны контрольных органов.

В подсчете рейтинга учитывается свыше 30 показателей, в числе которых объем оформления производственных и транспортных эВСД, процент гашения, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, количество зарегистрированных и подтвержденных площадок.

Заключительный рейтинг регионов России формируется по шкале в 100 баллов.

В условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, работа мониторинговых групп не останавливается. Государственная ветеринарная служба региона продолжит принимать необходимые меры по недопущению на рынок фальсифицированной, а также некачественной продукции и в будущем.