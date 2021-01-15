РИАМО - 15 янв. Праздничные новогодние украшения начали демонтировать с московских улиц, при этом световые элементы будут украшать город до весны, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций. В первую очередь с улиц уберут около 1 тысяч елей, праздничные плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы», — сказал Бирюков.

Новогодние гирлянды и световые арки будут украшать столичные улицы до начала марта. Они будут служить дополнительным источником освещения по ночам.

В этом году Москву украшали около 4 тысяч декоративных конструкций. В следующем году они вновь появятся на территории мегаполиса к новогодним праздникам.