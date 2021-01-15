РИАМО - 15 янв. Автовладельцам Московской области посоветовали не выезжать на дороги на личном транспорте в снегопад, непогода придет в регион около полуночи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Наиболее сильный снегопад будет днем 16 января. За следующие сутки может выпасть 4-8 сантиметров осадков. Также прогнозируется сильный ветер до 14 метров в секунду, температура упадет до минус 21 градуса.

«В связи с ухудшением погодных условий министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей минимизировать поездки на личном транспорте. Но, если поездки не избежать, соблюдайте скоростной режим, будьте внимательными в черте города, не паркуйте транспорт под рекламными конструкциями и деревьями», - говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали обходить шаткие строения, а также не ходить под деревьями и линиями электропередачи. Ожидать общественный транспорт нужно только на остановках, переходить дорогу следует исключительно в зонах пешеходных переходов.

Еще пешеходам рекомендовали носить световозвращатели.