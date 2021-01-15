РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Обладательницы имени Татьяна смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в подмосковном Красногорске 24 января, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«24 января, накануне Татьянина дня, вход в Красногорский филиал Музея Победы будет бесплатным для обладательниц этого прекрасного имени. В этот день музей будет работать с 10:00 до 18:00, а кассы - до 17:00», - говорится в сообщении.

Чтобы бесплатно попасть в экспозиционные залы, в кассе Татьянам нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

«Такой подарок наш филиал делает всем Татьянам, ведь в понедельник, 25 января, мы отмечаем Татьянин день, он же День российского студенчества. Поэтому особенно мы будем рады видеть в музее Татьян, которые учатся в университетах и институтах. Акция продлится в течение всего дня», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В экспозиции музея представлены уникальные материалы, освещающие темы военного плена и истории антифашистского движения. Среди них истории об удивительных судьбах женщин - Галины Хромушиной, Натальи Магнитовой-Радуцкой, Екатерины Запольской и многих других.

Кроме основной экспозиции участницы акции увидят выставку «Новогоднее чаепитие», а также самодельные елочные игрушки, присланные в музей со всей России для участия в новогоднем конкурсе.

Музей расположен по адресу: Красногорск, улица Народного ополчения, 15.