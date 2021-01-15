РИАМО - 15 янв. Худрук «Ералаша» Борис Грачевский умел находить талантливых детей и делать из них звезд, а также дружить и быть для всех родным человеком, рассказал коллега кинорежиссера, актер Сергей Рост.

«Я ощущаю потерю родного и близкого человека. Совсем недавно мы с ним виделись, разговаривали и шутили», - сказал Рост в интервью радио Sputnik.

Грачевский умер на 72-м году жизни. Причиной смерти, вероятнее всего, стала коронавирусная инфекция. Ранее режиссер был доставлен в городскую больницу №52 в Москве с этим диагнозом. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Знаменитости, коллеги и друзья Грачевского скорбят из-за его смерти. Они опубликовали в социальных сетях посты, в которых попрощались с известным автором киножурнала «Ералаш».​

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