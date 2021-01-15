РИАМО - 15 янв. В Подмосковье предстоящей ночью прогнозируют снегопад, до непогоды дороги в регионе обработают против гололеда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Снегопад в регионе начнется около полуночи и достигнет максимальной интенсивности днем 16 января. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть 4-8 сантиметров осадков. Кроме того, ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура может опуститься до минус 21 градуса.

«Будет проведена превентивная обработка дорог противогололедными материалами», — говорится в сообщении.

Дорожные службы Московской области контролируют погодно-дорожные условия для того, чтобы оперативно обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта, а также пешеходное движение.

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