РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. В гипермаркете «Леруа Мерлен» в подмосковном Красногорске устранили выявленные ранее нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил выполнение ранее выданных предписаний ТЦ «Леруа Мерлен» на 66 километре МКАД в городском округе Красногорск.

«Еще в июне инспекторы выявили нарушения соблюдения норм по технической эксплуатации на объекте повышенного уровня ответственности. Собственнику был дан срок на устранение нарушений. Внеплановая проверка, которая прошла на этой неделе, показала, что все нарушения были устранены», - говорится в сообщении.

Всего в 2021 году в Подмосковье планируется провести 30 плановых и 52 внеплановые проверки объектов повышенного уровня ответственности.