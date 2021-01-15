РИАМО – 15 янв. По мнению замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, Россия могла уже пройти пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает Nation News.

«На данный момент в России фиксируется тенденция к стабилизации обстановки», – говорится в сообщении.

Пшеничная отметила, что пик заболеваемости коронавирусом, который был в стране осенью, повториться не должен.

В стране ранее были отмечены колебания суточной статистики по заболеваемости. Специалисты объясняют это масштабом страны и разными условиями для распространения Covid-19.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 24 715 новых случаев Сovid-19, всего за пандемию выявили 3 520 351​ случай заболевания.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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