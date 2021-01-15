РИАМО - 15 янв. Отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного сезона, нормативы по количеству часов перерыва и по температуре в помещениях должны соблюдаться, а в случае нарушений жильцы получат перерасчет услуги, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Для того, чтобы гарантировать перерасчет, рекомендуем составить акт, который зафиксирует нарушения. Этот документ обязательно подписывают исполнитель коммунальной услуги и ее потребитель. Если коммунальщики уклоняются от составления акта, его могут подписать двое потребителей, а также председатель совета многоквартирного дома, председатель ТСЖ или жилищного кооператива», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что, когда УК продолжает уклоняться от соблюдения правил предоставления коммунальных услуг, нужно писать обращение в Госжилинспекцию. В ведомстве проведут проверку и выдадут предписание о восстановлении качества коммунальной услуги и проведении перерасчета.

Перерыв в отоплении может быть не более 24 часов в месяц и 16 часов подряд при температуре плюс 12 градусов в жилых помещениях. Если температура опустится ниже, то перерыв не может быть больше 4 часов подряд. При перерасчете стоимость снижается на 0,15% за каждый час перебоя сверх нормы.

Температура в жилых помещениях в отопительный сезон не должна опускаться ниже плюс 18 градусов (в угловых комнатах - плюс 20 градусов). В ночное время с 00:00 до 05:00 допускается отклонение в 3 градуса, а в дневное не допускается совсем. При перерасчете за каждый недостающий градус в час стоимость услуги снижается на 0,15%.