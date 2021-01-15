РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В городском округе Мытищи сделали прививку от новой коронавирусной инфекции 555 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Главный врач Мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков на ВКС с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал о ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции в округе. В прямой эфир Третьяков вышел из поликлиники №5 МГКБ, где развернут один из двух пунктов вакцинации от Covid-19.

«На сегодняшний день в Мытищах уже привито от новой коронавирусной инфекции 555 человек. Поликлиники №№2 и 5 готовы к масштабной вакцинации. На данный момент поликлиники располагают запасом вакцины в количестве 95 доз. Ожидается поставка еще 700 доз. В листе ожидания - 423 человека. Жители горокруга получают информацию о возможности прохождения вакцинации», - сказал Третьяков.

О вакцинации в ходе ВКС сообщила и заведующая поликлиникой №5 МГКБ Марина Сычева. По ее словам, мытищинцы охотно приходят делать прививку, много обращается пожилых граждан, кому за 60 лет. В первые недели было вакцинировано много врачей, учителей, сотрудников МФЦ.

«В поликлинику поступает много вопросов от населения, жители проявляют живой интерес. Принимаем на вакцинацию всех желающих. Сначала выявляем противопоказания, если их нет – то направляем в прививочный кабинет. В основном вакцинацию пациенты переносят нормально. Из тех, кому было положено прийти на 2-й этап, только 10 человек получили временный медотвод», - отметила Сычева.

В ходе ВКС Третьяков сообщил губернатору и о том, что два пункта вакцинопрофилактики, развернутых в Мытищах, смогут прививать в день по 200 пациентов.

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