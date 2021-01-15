РИАМО - 15 янв. Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович написал открытое письмо, в котором попросил департамент здравоохранения Москвы, рассмотреть его предложение о предоставлении помещений в ГУМе для проведения вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте ГУМа.

«В случае, если решение о создании мобильных пунктов вакцинации будет мэрией Москвы принято, ГУМ готов предоставить незамедлительно необходимые помещения для этого и сопутствующую инфраструктуру», – написал Куснирович.

ГУМ готов вступить в борьбу c Covid-19 уже со следующей недели.

Куснирович добавил, что таким образом ГУМ поможет столичным врачам и медработникам. Также появится возможность снизить риски и для всех посетителей ГУМа.

Сам Куснирович уже переболел Covid-19.

Как уточняется в сообщении оперштаба Москвы, пункт вакцинации начнет работать 17 января.

В столице за минувшие сутки выявили 5534 новых случая коронавирусной инфекции, в городе за пандемию выявлено 882 962 случая заболевания.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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