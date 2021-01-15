РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Спасатели призывают жителей Балашихи, которые хотят принять участие в крещенских купаниях, соблюдать меры безопасности, в частности, нельзя купаться в местах, где нет медиков и спасателей, также запрещается залезать в воду, если у человека имеются хронические заболевания, сообщается в Instagram-аккаунте Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Через несколько дней все православные будут отмечать один из главных праздников Русской православной церкви – Крещение Господне. Именно тогда совершается обряд освящения воды в проруби, вырубленной во льду в виде православного креста, и массовое купание верующих. Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, «Мособлпожспас» призывает купающихся соблюдать простые правила.

«Купаться следует только в специальных оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и полицейских. Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным. Не употребляйте алкоголь перед тем, как заходить в крещенскую воду. Нельзя окунаться в прорубь голодным, прием пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания», - говорится в сообщении.

Если перед вами стоит несколько человек, необходимо проявить терпение и спокойствие, пропускать вперед женщин с малолетними детьми и пожилых людей. Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

«Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках. При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила. Если ваш организм переохладился, и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в теплое помещение», - добавляется в материале.

При резком ухудшении самочувствия нужно обратиться к медикам, спасателям или сотрудникам полиции.