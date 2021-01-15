РИАМО - 15 янв. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Красногорске (114), Люберцах (95) и Сергиевом Посаде (89), всего за это время в области выявили 1361 случай Covid-19, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Еще 25 пациентов с положительным результатом теста на Covid-19 выявили в Домодедове, 29 — в Раменском, по 32 — в Лобне, Дубне, Подольске, по 33 — в Щелкове, 34 — в Ленинском округе, 40 — в Коломне, 44 — в Волоколамске, 46 — в Жуковском, 47 — в Балашихе, 57 — в Реутове, 79 — в Одинцове, 87 — в Королеве.

По 15 случав заболевания подтвердили в Егорьевске, по 16 — в Истре, Дмитрове, Орехово-Зуеве, 17 — в Серпухове, по 18 — в Кашире, Клину, по 19 — в Солнечногорске, Луховицах, по 20 — в Зарайске, Электростали, 21 — в Воскресенске, по 23 - в Ступине, Краснознаменске.

По семь случаев коронавируса зарегистрировали в Рошале, Рузе, Химках, по восемь — в Чехове, Электрогорске, Шаховской, Дзержинском, Лыткарине, девять - в Ивантеевке, Можайске, десять — в Серебряных Прудах, 11 — в Наро-Фоминске, по 12 — в Пушкине, Мытищах, по 13 — в Талдоме, Шатуре.

По два случая Covid-19 выявили в Красноармейске, три — в Богородском, четыре — в Озерах, пять — в Черноголовке, по шесть — в Долгопрудном, Власихе, Лотошине.

Ни одного случая инфицирования не выявили в Бронницах, Лосино-Петровском, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, по одному случаю — в Звездном городке, Котельниках, Фрязине.

Всего с начала пандемии в Московской области выявлено 174 620 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 3217 человек, выздоровели 133 874 пациентов.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.

- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

- Свежая карта расчпространения коронавируса в Подмосковье

- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.

- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.