РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В городском округе Мытищи выявили 12 новых случая коронавируса за сутки, всего в муниципалитете за пандемию зафиксировали 6 738 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid‑19.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 174 620 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 217 человек. Выздоровели и выписались 133 874 человека. В городском округе Мытищи зарегистрировали 6 738 случаев заболевания (плюс 12)», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.

- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

- Свежая карта расчпространения коронавируса в Подмосковье

- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.

- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.