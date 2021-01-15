РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В городском округе Мытищи девять безработных открыли свое дело в 2020 году с помощью областной субсидии, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Московской области безработным гражданам при поддержке службы занятости предоставляется единовременная финансовая помощь в целях организации собственного дела.

«В городском округе Мытищи в 2020 году собственное дело организовали девять человек, на данную услугу израсходовано 1 260 480 рублей. Основные направления деятельности, которые выбрали начинающие предприниматели: грузоперевозки, швейное производство, ремонт смартфонов, создали языковые и детские центры, пекарню. В 2021 году финансовую помощь на открытие собственного дела планируется оказать 10 безработным гражданам», - говорится в сообщении.

В Подмосковье единовременная финансовая помощь в 2020 году составляла 145 560 рублей, дополнительно 7500 рублей выделялось на подготовку документов. В бюджете Московской области на эти цели было предусмотрено 46 миллионов 409 тысяч рублей.