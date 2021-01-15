РИАМО - 15 янв. На Бартеневской улице в районе Южное Бутово в столице планируют построить продуктовый магазин с кафе, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Магазин планируют построить на участке с довольно сильным перепадом высоты. Проектировщики учли этот момент, «встроив» большой торговый зал в склон холма. На втором этаже будет находиться кафе», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание построят по адресу: улица Бартеневская, владение 35. Его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров. При облицовке магазина будут использовать кирпич и стальные кассеты, что позволит создать сдержанный и лаконичный образ. Также при возведении здания сделают витражи.

На объекте запланировано благоустройство и озеленение. На прилегающей территории появится автостоянка на 23 машино-места.

За создание проекта магазина с кафе отвечает архитектурная компания «КРУПТ».