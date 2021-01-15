РИАМО - 15 янв. Арбитражный суд признал законным предписание подмосковной Госжилинспекции о перерасчете платы за горячее водоснабжение в доме №13 на Южной улице в поселке Дрожжино Ленинского городского округа и отказал управляющей компании ООО «ХаусМастер24» в удовлетворении требований, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В декабре 2019 года Госжилинспекция установила, что УК в течение полугода при начислении платы за подогрев горячей воды не придерживалась правил предоставления коммунальных услуг. «ХаусМастер24» не использовал норматив расхода тепловой энергии, утвержденный органом местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Все собственники помещений дома получили предписание о перерасчете в течение двух с половиной месяцев. УК оспаривала решение Госжилинспекции региона в Арбитражном суде, но там решили, что инспекция верно трактовала нормы жилищного законодательства, действует в рамках полномочий и защищает интересы жильцов.

Заявленные ООО «ХаусМастер24» требования оставили без удовлетворения.