РИАМО - 15 янв. Столица обладает достаточным количеством стационарных снегосплавных пунктов, в городе не наблюдается проблем с утилизацией снега, сообщил журналистам руководитель пресс-службы АО «Мосводоканал» Олег Алиев.

«Всего на балансе нашей компании числится 35 снегосплавных пунктов общей мощностью порядка 140 тысяч кубических метров в сутки. В городе достаточное количество снегосплавных пунктов для того, чтобы полностью справиться со всеми снегопадами. Никакой проблемы с утилизацией нет», - сказал Алиев.

Он добавил, что весь привозимый снег попадает на очистные сооружения, где проходит полную механическую и биологическую очистки. После этого очищенные сточные воды попадают в водоемы.

В ночь на 14 января в столице прошел мощный снегопад. За ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков.