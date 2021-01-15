В четверг, 14 января, ушел из жизни режиссер, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он скончался на 72 году жизни от коронавируса. 28 декабря Грачевский был госпитализирован, его состояние врачи оценивали как тяжелое. Кроме руководства «Ералашем», Грачевский запомнился зрителям как режиссер фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония». Интересные факты из жизни и творчества артиста – в материале РИАМО.

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От грузчика к режиссеру

Борис Грачевский родился в Москве в семье работника культуры – его отец работал в доме отдыха Полушкино. Именно дом отдыха записан в паспорте Бориса Юрьевича в графе «место рождения».

Грачевский с детства принимал активное участие в концертных номерах отца. Первый номер шестилетнего Бориса и его отца заключался в угадывании мыслей на расстоянии.

«Это стоило многих сил и нервов для меня. Поэтому первое время после выступлений я просто рыдал, настолько мне было тяжело, и даже зрительские овации меня не утешали», – рассказывал Грачевский в интервью порталу intredeti.

В возрасте 10 лет артист уже самостоятельно поставил новогодний праздник.

В юности изучал непрофильную для кино профессию токаря в Калининградском механическом техникуме. Позже окончил ВГИК по специальности «организация кинопроизводства» – поступил в вуз Борис Грачевский в 1969 году, но завершить обучение смог лишь спустя 23 года.

Свой путь в кино начал с работы грузчиком Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, а позже стал администратором и помогал организовывать съемочный процесс на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина. Эта работа очень нравилась Граческому.

«Я был счастлив, потому что участвовал в творческом процессе. Пусть я был грузчиком, но все фильмы, на которых дежурил, помню по кадрам!» – говорил режиссер (цитата по материалу РИА Новости).

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«Ералаш» – это я

Новый этап в жизни Бориса Грачевского наступил в 1974 году, когда он вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», любимый многими поколениями не только «мальчишек и девчонок», но и их родителей. Режиссер считал проект своим любим детищем.

«Ералаш» – это я. И «Ералаш» – это все чем я дышу. И команда, которая работает, она вся работает на то, чтобы «Ералаш» двигался», – говорил в интервью «Эху Москвы» Грачевский.

Сама идея проекта принадлежала студентке режиссерских курсов Алле Суриковой, которая обратилась в Госкино и предложила снимать «Фитилек» – детский аналог сатирического киножурнала для взрослых.

Сначала Грачевский был директором киножурнала, а с 1984 года стал его бессменным художественным руководителем.

«Ералаш» стал настоящей «фабрикой звезд» – множество популярных артистов начинали свой путь именно в проекте Грачевского. Например, в киножурнале снимались юные Влад Топалов и Наталья Ионова, известная как Глюкоза, солистка дуэта «Тату» Юля Волкова и многие другие. Участие в съемках принимали и уже состоявшиеся певцы и актеры –Валентин Гафт, Геннадий Хазанов, Александр Панкратов-Черный, Максим Галкин, Филипп Киркоров.

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От сатиры к драме

Свой первый драматический фильм Грачевский снял в 2009 году. Картина «Крыша» – социальная драма, где ставится вопрос о взаимоотношениях взрослых и детей. Здесь он отошел от своего привычного амплуа сатирика и юмориста. В 2015 на экраны вышел еще один полнометражный фильм – «Между нот, или Тантрическая симфония».

За свою кинокарьеру Грачевский успел не только посидеть в режиссерском кресле – он также снялся как актер в нескольких фильмах. Увидеть его игру можно в картинах «Трое сверху» (2006), «Укрощение строптивых» (2009), «Короткие волны» (2017), «Красная Шапочка. Онлайн» (2018) и других. А впервые на экране Грачевский появился не целиком, а лишь частично – его рука грозит царю в киносказке «Варвара-краса, длинная коса».

Еще один важный проект режиссера – социальная реклама. Серию из 40 роликов на актуальные для общества темы активно крутили по телевидению в начале 2000-х.

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«Идиотизмы» Бориса Грачевского

Юмористический запал артиста не ограничивался одним «Ералашем». Грачевский также писал рассказы, сочинял стихи и смешные фразы, которые называл «идиотизмами». В сатирической форме он высказывался на самые разные темы – от некоторых афоризмов веет мудростью, а другие просто заставляют искренне улыбнуться.

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