РИАМО - 15 янв. В Москве задержали 62-летнего мужчину, который подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В квартире в Магистральном переулке обнаружены <...> 15 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием. Кроме того, изъяты боеприпасы различного калибра в количестве 93 штук», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно исследованию, пистолет системы Маузер образца 1896 года изготовили промышленным способом. Он относится к короткоствольному нарезному оружию. Остальные предметы находятся на баллистической экспертизе.

Уголовное дело в отношении мужчину возбудили по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).