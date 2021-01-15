РИАМО - 15 янв. Проект административно-делового комплекса в Беговом районе Москвы получил положительное заключение экспертизы и готов к реализации, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В рамках утвержденных решений предусмотрено строительство административного комплекса переменной этажности с двухуровневой подземной парковкой. На территории будут организованы открытые автостоянки, в том числе для маломобильных граждан, проезды и тротуары. Помимо этого, устроят наружное освещение, установят различные декоративные архитектурные элементы и выполнят работы по озеленению: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здание расположится по адресу: Бумажный проезд, владение 19, район Беговой, САО Москвы. Запланировано строительство двух зданий на едином одноэтажном стилобате. Входы офисную часть будут находиться внутри и вести по лестнице с первого на другие этажи строений.

В проекте предусмотрено более 85 офисных помещений, где смогут работать почти 5 тысяч человек. На первом этаже будут организованы общественное питание и торговля.

На входе уложат плиты с нескользящей поверхностью. Для облицовки цоколя с фасадом будут использованы стеклофибробетонные панели и металлические кассеты. Окна и двери будут представлять собой стоечноригельную витражную систему из алюминиевых профилей со стеклопакетами.