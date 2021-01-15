РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В Мытищинском лесопарке 31 января состоятся соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня - 2021», сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Место проведения: Мытищинский лесопарк (вход рядом с Т-образным перекрестком: Олимпийский проспект - улица Угольная), карту можно посмотреть по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта управления.

«Обязательна предварительная регистрация по ссылке до 15:00 29 января 2021 года. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не допускаются. Возрастные категории и дистанции опубликованы на сайте регистрации», - говорится в сообщении.

В день соревнований с 09:00 будет организована выдача стартовых номеров участникам. Торжественное открытие соревнований пройдет в 12:00.

Телефоны для справок: 8(925)437-29-40 (Вадим); 8(916)636-37-10 (Ирина) и 8(498)610-04-14 - управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

«В день проведения соревнований всем участникам при себе необходимо иметь копии или оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении), медицинскую справку о состоянии здоровья от врача», - уточняется в сообщении.

Без данных документов участник к соревнованиям не допускается. Лимит участников - 450 человек.

При проведении соревнований применяются требования регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения Covid-2019 от 31 июля 2020 года, утвержденного министром спорта РФ и главным государственным санитарным врачом РФ.

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете в своих номинациях, награждаются памятными призами, грамотами и медалями соответствующего достоинства.