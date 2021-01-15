РИАМО - 15 янв. На новогодних праздниках самым популярным местом отдыха в Подмосковье стал парк «Патриот», который посетили около 800 тысяч жителей и гостей региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во всех местах отдыха соблюдались меры антиковидной безопасности.

«Праздники прошли у нас, слава Богу, спокойно, была насыщенная жизнь, большей частью на природе. У нас, конечно, хитом стал парк «Патриот» - около 800 тысяч человек туда пришло», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что на праздниках во всех городах развернули места, где можно было гулять, отдыхать, подготовили лыжни, работали музеи и выставки.

На праздниках в регионе снизился уровень госпитализации пациентов с коронавирусом. 40% коек для Covid-пациентов сейчас свободно.

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