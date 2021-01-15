РИАМО - 15 янв. На территории столицы и Подмосковья в ночь на 16 января ожидается снегопад, пик непогоды в Москве прогнозируется на день, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В связи с выходом очередного южного циклона в субботу, 16 января, погода в столичной области ухудшится: вновь начнет сыпать снег. В Москве начало снегопада ожидается около полуночи. Максимальной интенсивности снег достигнет днем в субботу», - говорится в сообщении.

Также 16 января ожидается усиление ветра до 12-14 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются заносы на дорогах.

За сутки сугробы в мегаполисе могут вырасти на 4-8 сантиметров. В городе температура будет в пределах от минус 19 до минус 15 градусов.