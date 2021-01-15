РИАМО - 15 янв. Рейды по контролю за уборкой снега на территории торговых предприятий проходят в Подмосковье после мощного снегопада, обрушившегося на регион в ночь на 14 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский поручил всем службам ведомства осуществлять постоянный и своевременный мониторинг уборки от снега территорий вокруг торговых предприятий региона.

«В целях нормативного содержания территорий и ликвидации последствий снегопада торговым предприятиям и администрациям городских округов необходимо обеспечить своевременную работу по уборке от снега, вывозу снега, обработке противогололедными материалами прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, в которых расположены торговые объекты», — отметил Воскресенский.

Он подчеркнул, что также проверяют уборку лестниц и подходов для предотвращения получения травм посетителями и обеспечения безопасного прохода жителей.

По его словам, магазины, ТЦ, кафе и подобные учреждения должны самостоятельно убирать снег с прилегающих территорий и крыш своих зданий, а затем вывозить его.

«Считаю, что требуется жесткий подход к владельцам ТЦ и магазинов, рядом с которыми территории остаются не расчищенными. Будут составляться протоколы об административных нарушениях», — подчеркнул министр.