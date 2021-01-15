РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В подмосковном Подольске единороссы проверили, как работает техника для уборки снега в Климовском доме-интернате для престарелых и инвалидов, нареканий не выявлено, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» - «Единой России» член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Олег Паскарь совместно с депутатом Московской областной думы, членом фракции «Единая Россия» Павлом Максимовичем проверил работу снегоуборочного рейдера с дополнительным оборудованием.

«Рейдер купили для Климовского дома-интерната для престарелых и инвалидов в 2020 году. На эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей. Снегоуборочная техника работает и справляется с любыми загрязнениями поверхностей. Жалоб и нареканий не выявили», - сказал Паскарь.