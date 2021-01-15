РИАМО – 15 янв. Вдова худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская выложила в свой Instagram-аккаунт прощальную фотографию мужа, снимок был опубликован после его смерти, сообщает Федеральное агентство новостей.

На фото Грачевский улыбается на фоне горного пейзажа.

«R.I.P. Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что?» - написала вдова.

Грачевский родился в Москве в 1949 году. В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».

В конце 2020 года Грачевский был госпитализирован с Covid-19. Он находился в тяжелом состоянии. Режиссер скончался на 72-м году жизни 14 января.​

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