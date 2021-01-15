РИАМО - 15 янв. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с депутатами Щелковского совета депутатов Анатолием Андроновым, Дмитриев Васиным и Ксенией Королевой проверили пункты вакцинации от Covid-19 и пообщались с медицинским персоналом, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Депутаты ознакомились с работой прививочных кабинетов в Щелковской областной больнице и отметили, что там все готово к приему желающих пройти вакцинацию против коронавируса.

«Сделал прививку при первой же возможности, так как с людьми работаю постоянно, в том числе провожу встречи с медиками и приемы граждан. Не хочу никого подводить и уж тем более становиться частью печальной статистики. Берегите себя и не отказываетесь от возможности укрепить здоровье», - сказал Шапкин.

В Щелкове работают два пункта вакцинации: в поликлиниках №№1 и 2 с 8:00 до 19:00.

Прививку может сделать любой желающий старше 18 лет. Противопоказания действуют только для беременных, кормящих матерей, аллергиков, а также людей с острыми или хроническими заболеваниями. Препарат не вводится, если у человека высокая температура. Наличие антител не является противопоказанием.

Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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