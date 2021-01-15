РИАМО - 15 янв. Пострадавших после стрельбы из ружья в Пушкине среди сотрудников полиции и Росгвардии нет, стрелявший мужчина задержан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В пятницу в одной из квартир в городе Пушкино местный житель выстрелил из охотничьего ружья в сторону металлической входной двери, за которой находились сотрудники полиции, прибывшие для проверки телефонной информации о готовящемся преступлении.

«На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. При попытке попасть в квартиру, изнутри по входной двери был произведен выстрел», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она уточнила, что стрелявший житель 1959 года рождения задержан. Стреляную гильзу и ружье изъяли.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Жильцов квартиры доставили в отдел СК на опрос.