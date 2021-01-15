РИАМО – 15 янв. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию для ЖК «Дом на Барвихинской» было получено 14 января, это первый жилой комплекс 3-RED в границах Москвы, до него все проекты группы реализовывались в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы 3-RED.

«Дом на Барвихинской» - это дом бизнес-класса на 261 квартиру, расположенный в 15 минутах пешком от станций метро «Славянский Бульвар», «Кунцевская» и «Молодежная». Общая площадь комплекса составляет 30 тысяч квадратных метров, почти все квартиры были выкуплены еще на этапе строительства, которое началось в конце 2018 года», — говорится в сообщении.

3-RED - ведущая девелоперская группа Московского региона, входящая в топ-5 застройщиков Подмосковья 2020 года по объему ввода жилья, а также возглавляющая рейтинг надежности застройщиков Московской области в 2020 году по версии Национального объединения застройщиков жилья (наивысший уровень надежности).