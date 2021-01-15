РИАМО - 15 янв. С начала снегопада, который прошел в Москве в ночь на 14 января, на снегосплавных пунктах города утилизировали более 240 тысяч кубических метров снега, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все 56 стационарных и мобильные снегосплавные пункты сейчас работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно. С начала снегопада утилизировано более 240 тысяч кубометров снега, а всего в январе - уже свыше 1 миллиона кубометров», – отметил Бирюков.

Он добавил, что на текущий момент ликвидацией последствий непогоды занимаются свыше 60 тысяч сотрудников коммунальных служб и более чем 10 тысяч единиц специальной техники. Уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий продолжается.

Принцип работы снегосплавных пунктов основывается на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.

Бирюков отметил, талые воды, которые образуются вместе с другими стоками, отводятся на очистные сооружения. Там их ожидает полный цикл механической и биологической очистки. Таким образом, попадание загрязненного снега в водоемы города удается предотвратить. Также это хорошо сказывается на экологической обстановке.

В ночь на 14 января в Московском регионе выпало около пятой части от нормы осадков для января.