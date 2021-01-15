РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 янв. В Никольском храме поселка Николо-Прозорово городского округа Мытищи изменилось время крещенских купаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Мытищинским благочинием церквей городского округа определены 4 места для Крещенских купаний в этом году: в селе Троицкое, деревнях Витенево и Пчелка и в поселке Николо-Прозорово.

«В Никольском храме поселка Николо-Прозорово время крещенских купаний переносится с 02:00 на 12:00 19 января», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности граждан, принимающих участие в праздничном омовении, в официальных местах будут дежурить сотрудники правоохранительного блока и волонтеры.