РИАМО – 15 янв. В этом году в России принято решение отменить проведение единого госэкзамена базового уровня по математике, сообщает РИА Новости.

«Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет», - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

ЕГЭ — тест на уровень базовой математической грамотности, пройти его должен каждый выпускник.

Положительный результат экзамена является условием получения школьного аттестата.

В прошлом году длительность ЕГЭ по математике базового уровня составляла 180 минут. Экзамен включил в себя 20 заданий.