РИАМО - 15 янв. Житель подмосковного Пушкина открыл стрельбу из ружья через дверь по полицейским, прибывшим на вызов к нему в квартиру, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Житель 1956 года рождения произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону металлической входной двери, за которой в подъезде находились сотрудники полиции. Они прибыли для проверки информации о готовящемся преступлении, поступившей по телефону из этой квартиры», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, после чего изъяли одну стреляную гильзу и охотничье ружье.

Жильцы квартиры доставлены в отдел, их опрашивают следователи. Следствием будет проверено наличие разрешения на ношение оружия, а также порядок его выдачи и контроля.