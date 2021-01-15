РИАМО - 15 янв. Погружение в ледяную воду на Крещение связано с определенным риском для здоровья, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно связанные с приемом еды и напитков, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Так, за несколько часов до погружения нужно обязательно плотно поесть, чтобы обеспечить организм «топливом». Ведь когда человек оказывается в холодной воде, тело начинает тратить все ресурсы на обогрев.

«Такой прием пищи может состоять, например, из гарнира в виде крупы (гречка, бурый рис), которая даст «заряд» медленных углеводов, мяса или рыбы (причем предпочтение лучше отдать нежирным видам/сортам, так как они не перегрузят пищеварительную систему) - дадут белок и жиры и свежих овощей, которые дополнят прием как углеводами, так витаминами и минералами», - говорится в сообщении.

Но следует помнить, что не стоит переедать. Также категорически не рекомендуется перед купанием употреблять любой алкоголь. Многие думают, что спиртное согревает тело, но это не так. Под действием алкоголя сосуды расширяются и человек начинает быстро терять тепло, а в нервной системе усиливается торможение импульсов, что приводит к замедлению движений.

Если искупаться в нетрезвом состоянии, то можно серьезно заболеть. А еще спиртные напитки опасны тем, что повышает нагрузку на сердце.

Пить алкоголь после купания также не рекомендуется, ведь вместо того, чтобы согреться, тело, наоборот, начинается терять тепло. Также не стоит пить кофе - он приводит к сужению сосудов.

Лучшим напитком для согревания после купания является горячий чай. В него можно добавить мед, имбирь, цедру апельсина, лимон или шиповник. Также подойдет теплый компот из ягод или сухофруктов или горячий шоколад, который благодаря высокой калорийности может стать дополнительным источником энергии, а значит, и тепла. Правда, чтобы это произошло, потребуется некоторое время.

Перед тем, как нырнуть в прорубь, нужно измерить уровень артериального давления, перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе. Нельзя нырять в прорубь вперед головой - это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания.

Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Нужно заранее подумать, кто подаст полотенце и теплые вещи после выхода из купели, подготовить термос с горячим напитком.

Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, с болезнями дыхательных путей. Еще гражданам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и с эндокринными заболеваниями.

Крещение каждый год отмечают 19 января.

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